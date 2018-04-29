مختار مختار: الزمالك فريق كبير ولكن هدفنا الفوز عليه

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تحدث الكابتن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن المواجهة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الزمالك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن مختار مختار أن الزمالك فريق كبير ويُعتبر من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيسي لفريقه هو الفوز على فريق الزمالك بأي وسيلة ممكنة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أعرب الكابتن مختار مختار عن سعادته البالغة بالمستويات التي قدمها فريق الإنتاج الحربي طوال الجولات الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما أسفر عن نهاية الفريق مشواره في المسابقة في المركز السابع في جدول الترتيب، وهو الأمر الذي اعتبره الكابتن مختار مختار جيداً للغاية في ظل قوة المنافسة بين العديد من الأندية.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أن كل لاعبي فريق الإنتاج الحربي لديهم حماسة كبيرة للغاية من أجل خوض المباراة أمام فريق الزمالك، وخاصة وأن الجميع داخل النادي يرغب في الوصول إلى المباراة النهائية ومن ثم الفوز بلقب كأس مصر.

أما عن مشاركة اللاعب خالد قمر لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً إلى نادي الإنتاج الحربي، أكد الكابتن مختار مختار أنه لا يعلم أي شئ بخصوص وجود اتفاق بين الناديين بعدم مشاركة اللاعب أمام نادي الأصلي، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون ذلك الأمر غير صحيح ويُشارك اللاعب بشكل طبيعي في المباراة.

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