تعرف على حكم مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن الحكم الذي سوف يُدير مباراة الإياب، وذلك بين فريق ريال مدريد الإسباني وبين ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم التركي المخضرم شاكير من أجل إدارة هذه المباراة الصعبة، وذلك نظراً إلى خبرته الكبيرة في ملاعب كرة القدم بعدما أدار العديد من المباريات الكبرى في السنوات الماضية.

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ومن أبرز المباريات التي أدارها الحكم التركي شاكير في السنوات الماضية، كانت المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2015، وذلك حينما فاز فريق برشلونة الإسباني على حساب نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق ريال مدريد وبين ضيفه فريق بايرن ميونخ في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الأول من شهر مايو القادم، وذلك على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويُعتبر فريق ريال مدريد هو الأقرب من أجل الوصول إلى المباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي، وخاصة بعدما فاز في مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ بواقع هدفين مقابل هدف واحد.

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