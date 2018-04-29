الوحدة السعودي يقترب رسمياً من التعاقد مع نجم الإسماعيلي

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كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن اقتراب نادي الوحدة السعودي من التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في الأيام القليلة القادمة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي الوحدة السعودي متواجدين في الوقت الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي مع النجم محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي تمهيداً لانتقاله إلى صفوف نادي الوحدة عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم المصري محمد عواد ليس لديه أي مانع على الإطلاق من إتمام الصفقة بنجاح، وخاصة وأن نادي الوحدة السعودي قد نجح في العودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين انطلاقاً من الموسم المقبل.

وفي حالة التوقيع رسمياً على العقود بين الطرفين في الفترة القادمة، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد نهاية مشوار فريق الإسماعيلي في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، على أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي إلى وسائل الإعلام ومن ثم ينضم إلى تدريبات ناديه الجديد بعد نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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