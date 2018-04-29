محمد صلاح يكشف عن طموحاته قبل مواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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تحدث الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن المواجهة القادمة لفريقه، وذلك أمام مضيفه فريق روما الإيطالي في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، أكد النجم المصري محمد صلاح أن كامل لاعبي فريق ليفربول يحلمون بالوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفرعون المصري محمد صلاح على أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يُعتبر بمثابة حلم شخصي عظيم كان يرغب في القيام به دائماً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه اللحظة التي يرغب فيها كل رياضي.

وعن مواجهة الإياب أمام فريق روما، أكد فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح أن فريقه يحتاج إلى التركيز الشديد من أجل تحقيق هدفه في هذه المباراة حتى ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن الجميع يعلم جيداً أن كلاً من نادي ريال مدريد الإسباني ونادي بايرن ميونخ الألماني هما الأوفر حظاً من أجل الظفر باللقب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق روما وبين ضيفه فريق ليفربول في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر مايو القادم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، علماً بأن فريق ليفربول كان قد فاز في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد رود.

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