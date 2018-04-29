موعد مباراة الأهلي والأسيوطي في ربع نهائي كأس مصر الاثنين 30/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في ربع نهائي كأس مصر، يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الأسيوطي سبورت في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

ستُقام مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

ستكون مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق الأسيوطي سبورت حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 الداخلية / كأس مصر.

الأهلي 0/1 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 2/1 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز

الأسيوطي سبورت 2/4 الداخلية.

المصري البورسعيدي 1/3 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 1/1 إنبي.

طنطا 1/1 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 0/0 سموحة.

وادي دجلة 2/0 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 2/3 بتروجيت.

الزمالك 1/2 الأسيوطي سبورت.

الأسيوطي سبورت 1/1 طلائع الجيش.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / جونيور أجايي / أحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

قائمة فريق الأسيوطي سبورت في مباراته أمام الأهلي

أحمد دعدور / عصام ثروت / إسلام صيام / أحمد سعيد اوكا / حمادة طلبة / ايزاك / مهند لاشين / أحمد جمال / محمد رزق / محمود صلاح / شريف رضا / عمر بسام / شريف دابو / نيو جفت / عمر كمال عبد الواحد / أحمد نبيل مانجا / أحمد عفيفي / بينسون.

المدرب: المصري علي ماهر.

نتائج أخر 4 مباريات بين الأهلي والأسيوطي سبورت

الأسيوطي سبورت 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 16 فبراير 2018.

الأهلي 0/1 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز، 6 ديسمبر 2017.

الأهلي 0/5 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز، 14 أبريل 2015.

الأسيوطي سبورت 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 27 أكتوبر 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأسيوطي سبورت في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لم يعرف فريق الأسيوطي سبورت طعم الانتصار على الإطلاق على حساب فريق الأهلي في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والأسيوطي سبورت نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق الأسيوطي سبورت في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

لم ينجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل أي هدف على الإطلاق في شباك فريق الأهلي في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري عمر بسام هو هداف فريق الأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 7 أهداف في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل 4 أهداف في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط أيضاً.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 73 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق الأسيوطي سبورت في تسجيل 43 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق الأسيوطي سبورت طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب كأس مصر في 37 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق الأسيوطي سبورت طعم الفوز بلقب كأس مصر في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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