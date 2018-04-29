الفيفا يكشف عن زي المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن الزي الذي سوف يرتديه المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك في جميع مبارياته في دور المجموعات في مونديال روسيا المقبل.

حيث أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم اليوم إخطاراً إلى إدارة المنتخب الوطني المصري، وذلك من أجل إعلامه بالزي الذي سوف يرتديه في مباراته الثلاثة في دور المجموعات في المونديال على الأراضي الروسية.

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ومن المقرر أن يرتدي المنتخب المصري الزي الأحمر والأسود في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، فيما يرتدي المنتخب المصري الزي الأبيض والأسود في المباراة الثانية أمام منتخب روسيا، بينما سوف يرتدي المنتخب المصري الزي الأبيض والأسود في المباراة الثالثة أمام منتخب السعودية.

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