جماهير ريال مدريد تتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

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تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وعلى هامش مران الفريق الملكي اليوم الأحد، شارك في التدريبات الجماعية في مفاجأة كبيرة كلاً من الإسباني ناتشو فيرنانديز، إضافة إلى الإسباني إيسكو بعدما تعافى كلاً منهما من الإصابة بشكل كامل، ليدعم كلاً منهما صفوف الفريق الملكي قبل المباراة المنتظرة أمام فريق بايرن ميونخ.

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وقد شارك في مران الفريق الملكي أيضاً جميع نجوم الفريق، باستثناء الإسباني داني كارفاخال الذي يُعاني من إصابة في عضلات الفخذ، علماً بأن هذه الإصابة من المتوقع أن تُبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة، وهو ما يعني بالتالي أن اللاعب سوف يكون جاهزاً بصورة كاملة في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في حالة نجاح فريقه في التأهل وتخطي عقبة الفريق البافاري.

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