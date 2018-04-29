مرتضى منصور يوضح آخر التطورات بخصوص صفقات الزمالك الجديدة

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي بتوضيح آخر التطورات، وذلك بخصوص الصفقات الجديدة التي سوف يقوم نادي الزمالك بالتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك بات على مشارف التوقيع بشكل رسمي مع ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الفترة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إحدى هذه الصفقات سوف تكون من خلال التعاقد مع مهاجم قوي للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن كل صفقات نادي الزمالك القادمة أو حتى صفقات النادي الأهلي لن يتم تمويلها عن طريق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن صفقات نادي الزمالك سوف يتم تمويلها عن طريق شخص سعودي آخر دون ذكر اسمه.

وعن مركز حراسة المرمى في فريق الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أن نادي الزمالك ليس في حاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد، وخاصة في ظل تواجد حالياً كلاً من محمود عبد الرحيم جنش إضافة إلى عمر صلاح، وأيضاً أحمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

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