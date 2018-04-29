محمد صلاح يخرج عن صمته ويُهاجم اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل

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خرج فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن صمته، وذلك بسبب أزمة استخدام حقوق الصور الخاصة به من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة الراعية له “بريزنتيشن”.

وقام النجم المصري محمد صلاح بمهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جداً.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كده”.

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ومن جانبه أكد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح في يوم أمس السبت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقم بالرد أو التعليق حتى هذه اللحظة على هذه الأزمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحصل على موافقة محمد صلاح باستعمال الصور الخاصة به في إعلانات دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

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