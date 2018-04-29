أول رد من اتحاد الكرة على هجوم محمد صلاح بسبب أزمة حقوق الصور

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قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على الأزمة الكبيرة بين النجم المصري محمد صلاح وبين اتحاد الكرة، وخاصة بعدما قام النجم محمد صلاح بمهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد وتحديداً عبر قناة “أون سبورت”، أكد الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً، أن الجميع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يعلم جيداً قيمة محمد صلاح.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حازم إمام إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يجلس مع النجم المصري محمد صلاح رفقة وكيل أعماله رامي عباس من أجل حل جميع المشاكل التي تواجهه، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يفتخر بمحمد صلاح.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن حازم إمام على أن أي شئ سوف يتم الاتفاق عليه بعد الجلسة التي سوف يتم عقدها بين الطرفين، سوف يكون في صالح المنتخب الوطني المصري وأيضاً في صالح النجم المصري محمد صلاح.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن حازم إمام بعد الهجوم الذي شنه الفرعون المصري محمد صلاح اليوم على الاتحاد المصري لكرة القدم، مما أشعل كل مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عدم مساعدة النجم المصري محمد صلاح على حل مشكلته.

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