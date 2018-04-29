رسمياً: برشلونة بطلاً للدوري الإسباني بعد فوزه المثير على ديبورتيفو لاكورونيا

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نجح فريق برشلونة في التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني عقب فوزه المثير خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور.

وقد سجل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة السابعة، إضافة إلى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة والثلاثين والدقيقة الثانية والثمانين والدقيقة الخامسة والثمانين.

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أما أهداف فريق ديبورتيفو لاكورونيا في المباراة فقد سجلها كلاً من الإسباني لوكاس بيريز في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى التركي إيمري كولاك في الدقيقة الرابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ديبورتيفو لاكورونيا عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب، ليفوز بذلك فريق برشلونة بشكل رسمي بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه.

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