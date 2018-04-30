تطور جديد في أزمة صلاح مع اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل

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شهدت الساعة الماضية من مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي العديد من التطورات المثيرة، وذلك في أزمة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام حقوق الصور الخاصة به دون الحصول على موافقة رسمية منه.

ومن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الأحد وتحديداً عبر برنامج “كل يوم” عبر قناة “ON E”، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن أزمة النجم المصري محمد صلاح قد انتهت تماماً مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس خالد عبد العزيز إلى أنه قد اجتمع مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رفقة بقية أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حل الأزمة بشكل سريع، مشدداً في الوقت ذاته على أن محمد صلاح بمثابة ابن للجميع ومن المستحيل أن تؤثر حقوق تجارية أو مالية على تركيزه في الفترة القادمة.

وعن كيفية حل الأزمة أكد المهندس خالد عبد العزيز أن التواصل يتم بشكل مستمر مع وكيل محمد صلاح إضافة إلى محاميه من أجل التوصل إلى الحل المناسب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شئ سوف يطلبه محمد صلاح سوف يتم الموافقة عليه حتى وإن كان ذلك سوف يتسبب بتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم أي مبالغ مالية لحل الأزمة.

أما عن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة من الأساس، فقد شدد المهندس خالد عبد العزيز على أن نقص الخبرات لدى الاتحاد المصري لكرة القدم هي السبب الرئيسي في حدوث الأزمة، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يسبق له وأن تعامل مع نظام عالمي ضخم يضم أحسن اللاعبين في العالم بأكمله.

ومن جانبه قام النجم المصري محمد صلاح بطمأنة كل الجماهير المصرية هو الآخر بشأن حل الأزمة، وذلك من خلال نشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل تهدئة الجماهير بعد ردة الفعل الغاضبة تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث كتب النجم المصري محمد صلاح في التغريدة الأولى: ” أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة، في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جداً تفاعلكم، احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل، شكراً لكم مرة تانية”.

وبعد ذلك مباشرة قام النجم المصري محمد صلاح بنشر تغريدة ثانية عبر تويتر، وكتب فيها: “أنا بس صعبان عليا الهاشتاج”.

ومن جانبها أشارت بعض التقارير الصحفية المصرية إلى أن المهندس هاني أبو ريدة بنفسه قام هو أيضاً بالاتصال هاتفياً بالنجم المصري محمد صلاح، وذلك من أجل التأكيد له على أنه لا توجد أي مشكلة ليس لها حل، مشدداً في الوقت ذاته على أن الراحة النفسية لكل لاعب في المنتخب الوطني المصري هي أهم قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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