تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والأسيوطي في كأس مصر

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الأسيوطي سبورت في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن جانبها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد عادل من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من أحمد توفيق طلب وعمر فتحي كحكم راية، إضافة إلى أحمد جمال كحكم رابع، وأيضاً طارق مجدي وأحمد العدوي كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تُقام على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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