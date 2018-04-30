نجم الزمالك يقترب من الانتقال للنادي الأهلي في صفقة مدوية

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة في صفقة مدوية للغاية في الوسط الرياضي المصري.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك ينوي فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في الفترة القليلة القادمة، وذلك تمهيداً لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمد إبراهيم سوف يرحل عن طريق تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب استبعاده من جميع المباريات الماضية لفريقه، إضافة إلى تدربه منفرداً على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وهو ما يُخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن جانبه كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة، أن أي لاعب من نادي الزمالك لا يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي فليرحل فوراً ختى وإن كان يرغب في الرحيل إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي، مما يجعل النجم محمد إبراهيم ليس في حاجة إلى تقديم أي شكوى من أي نوع إلى أي جهة.

هذا وتأتي رغبة النادي الأهلي في ضم النجم محمد إبراهيم بناءً على طلب من الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وخاصة وأنه سوف يكون بمثابة أفضل تعويض لرحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

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