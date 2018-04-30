مفاجأة.. 5 لاعبين يطالبون المنتخب بتعويض مالي لظهورهم الإعلاني دون موافقتهم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص تواجد مشكلة أخرى أمام الاتحاد المصري لكرة القدم مع 5 لاعبين أخرين في صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بسبب الحقوق الإعلانية مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية مع النجم محمد صلاح.

حيث أشارت التقارير إلى أن الموقف الذي اتخذه النجم المصري محمد صلاح منذ عدة أيام ماضية وخاصة في يوم أمس الأحد، جعل بقية لاعبي المنتخب الوطني المصري يطالبون هم أيضاً بتعويض مالي من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام بعض الصور لهم دون الحصول على موافقة أي لاعب منهم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعد جميع اللاعبين بحل هذه المشاكل الإعلانية والتجارية في هدوء تام بعيداً عن ضجة وسائل الإعلام، وخاصة بعدما أشعل النجم محمد صلاح جميع مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أزمة استخدام صور خاصة به دون الحصول على إذناً منه بشكل رسمي.

وبحسب العديد من المصادر الصحفية المصرية، فإن اللاعبين الخمسة الذين لديهم نفس المشكلة التي واجهت النجم محمد صلاح، هم عصام الحضري وأحمد فتحي، إضافة إلى أحمد حجازي ورمضان صبحي وأيضاً أحمد حسن كوكا.

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