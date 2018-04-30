وزير الشباب والرياضة يكشف عن موعد انتهاء أزمة محمد صلاح بشكل نهائي

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كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي عن الموعد النهائي لانتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح، والتي اشتعلت في الأيام القليلة الماضية وخاصة في يوم أمس الأحد بعدما لجأ محمد صلاح إلى التشهير بالموضوع عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن أزمة النجم المصري محمد صلاح سوف تنتهي بشكل قاطع خلال 15 يوماً قادمة، وذلك بسبب الاجراءات التي سوف يتم اتباعها من جانب كلاً من الطرفين في تلك الفترة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس خالد عبد العزيز إلى أن المفاوضات بدأت منذ صباح اليوم الإثنين مع رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، مشدداً في الوقت ذاته على أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنجم محمد صلاح من أجل طمأنته على وضع حداً لهذه الأزمة بشكل نهائي في الفترة القليلة القادمة.

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