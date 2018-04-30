بالأسماء.. 5 لاعبين يُطالب البدري بضرورة التعاقد معهم قبل الموسم الجديد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في التعاقد بشكل ضروري للغاية مع 5 لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري سوف يتقدم بتقرير خاص إلى لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل الكشف عن طلباته والأسماء التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف فريق الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف تقوم بعقد جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري رفقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك عقب عودة الكابتن محمود الخطيب مباشرة من رحلته العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لكي يتم مناقشة جميع طلبات الكابتن حسام البدري.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الأسماء التي يرغب الكابتن حسام البدري في التعاقد معها، هي عبد الله بكري مدافع فريق سموحة ومحمد حمدي ظهير أيسر فريق المصري البورسعيدي، إضافة إلى مهند لاشين متوسط ميدان فريق الأسيوطي سبورت، وأيضاً محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق إنبي، وأخيراً رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

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