تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الأسيوطي في كأس مصر

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه لمسابقة كأس مصر، وذلك حينما يلتقي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي مع نظيره فريق الأسيوطي سبورت في إطار الدور ربع النهائي من عمر المسابقة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن جانبه سوف يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية بنسبة كبيرة، وهي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / إسلام محارب / جونيور أجايي / مروان محسن.

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وكان فريق الأهلي قد تخطى في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة عقبة فريق الداخلية، وذلك بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شئ على ملعب السلام أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة.

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