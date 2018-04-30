اليويفا يُعلن عن حكم مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وروما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي عن الحكم الذي سوف يُدير مباراة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018، وذلك بين فريق ليفربول الإنجليزي وبين مضيفه فريق روما الإيطالي.
حيث قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتعيين الحكم السلوفيني المخضرم دامير سكومينا من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن المباراة سوف تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر مايو القادم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.
وكان فريق ليفربول قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة في الطريق نحو حجز بطاقة المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية كييف.
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