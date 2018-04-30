ضربة موجعة لروما قبل مواجهة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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تلقى فريق روما الإيطالي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018.

حيث أشارت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الإثنين إلى أن النجم الهولندي المخضرم كيفن ستروتمان متوسط ميدان فريق روما لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الإياب أمام فريق ليفربول.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الهولندي كيفن ستروتمان يتدرب بشكل فردي منذ الإصابة القوية التي لحقت به في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد رود، وبالتالي فإن الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما سوف يكون مضطراً إلى الاعتماد على لاعب آخر في ذلك المركز.

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