الأسيوطي يُحقق معجزة تاريخية ويُقصي الأهلي من ربع نهائي كأس مصر

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حقق فريق الأسيوطي سبورت معجزة تاريخية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لأول مرة في تاريخه وتاريخ أندية الصعيد، وذلك عقب فوزه على حساب حامل اللقب فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وجاء ذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي، والتي تم إقامتها على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأسيوطي سبورت في المباراة اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الرابعة والستين من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

وبذلك يُفجر فريق الأسيوطي سبورت واحدة من أكبر المفاجآت في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، علماً بأن هذه الخسارة تُعتبر هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتعرض لها فريق الأهلي في الموسم، وذلك بعدما خسر في يوم الخميس الماضي مباراة القمة على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مباراة شكلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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