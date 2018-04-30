تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراته أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم غداً الثلاثاء في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018.

وكما كان متوقعاً غاب عن قائمة فريق ريال مدريد كلاً من الإسباني إيسكو، إضافة، إلى الإسباني داني كارفاخال والإسباني فاييخو، وأيضاً المغربي أشرف حكيمي والإسباني ماركوس لورينتي.

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وقد جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو كاسيا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / ماركو أسينسيو / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة / بورخا مايورال.

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