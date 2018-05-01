رئيس الأسيوطي يستغل إقصاء الأهلي ويرفع سعر مهند لاشين

Advertisements

استغل محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، إقصاء فريقه حامل لقب كأس مصر فريق الأهلي، وذلك في مساء يوم أمس الإثنين لكي يقوم برفع سعر لاعب فريق الأسيوطي مهند لاشين في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر قناة أون سبورت، أكد محمود الأسيوطي أن اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان فريق الأسيوطي سبورت سوف يتم بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل إلى أحد قطبي كرة القدم المصرية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمود الأسيوطي على أن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي دفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري من طرف النادي الذي يرغب في الظفر بخدماته، إضافة إلى حصول نادي الأسيوطي سبورت أيضاً على نسبة 20% في حالة تم بيع اللاعب في المستقبل.

أما عن المفاجأة التي حققها فريق الأسيوطي سبورت من خلال إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، أكد محمود الأسيوطي أنه كان واثقاً من تحقيق الانتصار قبل المباراة، وذلك نظراً إلى الحماس الكبير الذي بدا واضحاً على جميع لاعبي الفريق طوال الأيام القليلة الماضية.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراته أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال