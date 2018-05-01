تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي في كأس مصر

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أعلن الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد عبد العاطي / معروف يوسف / عبد الله جمعة / محمد عنتر / أيمن حفني / طارق حامد / أحمد توفيق / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

ولم يبقِ أمام فريق الزمالك في الموسم الحالي سوى المنافسة بكل قوة على لقب كأس مصر، وخاصة بعدما خسر جميع الألقاب الأخرى مثلما اعتاد في السنوات القليلة الماضية، علماً بأن طريق فريق الزمالك نحو الفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي بات مفروشاً بالورود بعد أن تم إقصاء حامل اللقب فريق الأهلي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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