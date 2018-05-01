رئيس لجنة الحكام: لو في ركلة جزاء للأهلي سأستقيل والقوي لا يتحدث عن التحكيم

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قام عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً بالرد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي، وذلك على تصريحات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الذي هاجم منظومة التحكيم في مصر بعد الإقصاء من مسابقة كأس مصر.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “الحريف” المذاع عبر قناة دي إم سي سبورت، أكد عصام عبد الفتاح أنه يحترم جميع الآراء والانتقادات التي يتم توجيهها إلى منظومة التحكيم في مصر بما فيها تصريحات الكابتن حسام البدري عقب مباراته مع فريق الأسيوطي سبورت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أقسم عصام عبد الفتاح على عدم وجود ضربة جزاء لفريق الأهلي سواء في الكرة الأولى أو الكرة الثانية التي اعترض عليها فريق الأهلي لعدم وجود تعمد من جانب لاعبي فريق الأسيوطي سبورت في لمس الكرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لو اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الكرة ركلة جزاء سوف يستقيل مباشرة من لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة القدم.

ورداً على تصريحات الكابتن حسام البدري وهجومه على منظومة التحكيم في مصر، شدد عصام عبد الفتاح على أنه من غير اللائق اتهام منظومة التحكيم في مصر بعدم التطور، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوى لا يتحدث عن التحكيم وخاصة وأن فريق الأهلي يُعتبر أكبر نادي في قارة أفريقيا.

وفي ختام تصريحاته شدد عصام عبد الفتاح على ضرورة تعديل العديد من لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بخصوص التصريحات الصادرة من الأندية تجاه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد نهاية المباريات.

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