قرار صارم من الخطيب بعد إقصاء الأهلي من ربع نهائي كأس مصر

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتخذت قراراً صارماً رداً على إقصاء فريق الأهلي من مسابقة كأس مصر.

حيث أشارت المصادر إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قررت تجميد مستحقات كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك كرد فعل على الكارثة التي حلت على فريق الأهلي بعد أن تم إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر على يد فريق الأسيوطي سبورت في مفاجأة مدوية للغاية.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الإفراج عن مستحقات لاعبي فريق الأهلي لن يتم إلا في حالة واحدة فقط، وهي العودة من جديد إلى المسار الصحيح وخاصة وأن المارد الأحمر سوف يبدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من يوم الجمعة المقبل حينما يستقبل نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي.

وتُعتبر خسارة فريق الأهلي على يد فريق الأسيوطي سبورت هي الثانية على التوالي للمارد الأحمر في الموسم الحالي، حيث تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة أيضاً ولكن في يوم الخميس الماضي على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مباراة شكلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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