موعد مباراة ليفربول وروما بمشاركة “محمد صلاح” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 2/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وروما بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق روما الإيطالي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وروما

ستُقام مباراة ليفربول وروما في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وروما

ستكون مباراة ليفربول وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ليفربول روما في الدوري الإنجليزي والإيطالي

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 70 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/3 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

لاتسيو 0/0 روما / الدوري الإيطالي.

روما 1/2 جنوى / الدوري الإيطالي.

سبال 3/0 روما / الدوري الإيطالي.

ليفربول الإنجليزي 2/5 روما / دوري أبطال أوروبا.

روما 1/4 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

روما الإيطالي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

روما / ليفربول الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

كالياري / روما / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018

هوفنهايم الألماني 2/1 ليفربول / ذهاب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 2/4 هوفنهايم / إياب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 2/2 إشبيلية الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

سبارتاك موسكو الروسي 1/1 ليفربول / الجولة الثانية.

ماريبور السلوفيني 7/0 ليفربول / الجولة الثالثة.

ليفربول 0/3 ماريبور / الجولة الرابعة.

إشبيلية 3/3 ليفربول / الجولة الخامسة.

ليفربول 0/7 سبارتاك موسكو / الجولة السادسة.

بورتو البرتغالي 5/0 ليفربول / ذهاب ثمن النهائي.

ليفربول 0/0 بورتو / اياب ثمن النهائي.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي الإنجليزي / ذهاب ربع النهائي.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / اياب ربع النهائي.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / ذهاب نصف النهائي.

مشوار روما في دوري أبطال أوروبا 2018

روما 0/0 أتلتيكو مدريد الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

كاراباخ من أذربيجان 2/1 روما / الجولة الثانية.

تشيلسي الإنجليزي 3/3 روما / الجولة الثالثة.

روما 0/3 تشيلسي / الجولة الرابعة.

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة.

روما 0/1 كاراباخ / الجولة السادسة.

شاختار الاوكراني 1/2 روما / ذهاب ثمن النهائي.

روما 0/1 شاختار / اياب ثمن النهائي.

برشلونة الإسباني 1/4 روما / ذهاب ربع النهائي.

روما 0/3 برشلونة / اياب ربع النهائي.

ليفربول الإنجليزي 2/5 روما / ذهاب نصف النهائي.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / راجا ناينغولان / ماكسيم غونالونز.

خط الهجوم: دييغو بيروتي / باتريك شيك / إيدين دجيكو.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

نتائج أخر 7 مباريات بين ليفربول وروما

ليفربول 2/5 روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

ليفربول 2/1 روما / مباراة ودية، 2 أغسطس 2016.

ليفربول 1/0 روما / مباراة ودية، 24 يوليو 2014.

ليفربول 2/1 روما / مباراة ودية، 26 يوليو 2012.

ليفربول 0/2 روما / دوري أبطال أوروبا، 19 مارس 2002.

روما 0/0 ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 5 ديسمبر 2001.

ليفربول 1/0 روما / كأس الاتحاد الأوروبي أي الدوري الأوروبي حالياً، 22 فبراير 2001.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وروما

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق روما في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 4 مباريات سابقة من أصل آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ليفربول وروما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 11 هدفاً في شباك فريق روما في آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تسجيل 8 أهداف في شباك فريق ليفربول في آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البرازيلي روبرتو فيرمينو هو هداف فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مثله مثل زميله الفرعون المصري محمد صلاح، حيث سجل كلاً منهما 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جيمس ميلنر هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 44 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 12 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق روما في تسجيل 17 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق روما في تسجيل 59 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في تاريخه في عام 2005، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق ميلان الإيطالي بركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق.

نجح فريق ليفربول في الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2007، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

لم يعرف فريق روما طعم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق روما في الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 1984، ولكن حينها خسر فريق روما اللقب على أرضه ووسط جماهيره على ملعب الأولمبيكو على يد فريق ليفربول بركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1989 / 1990 م.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2000 / 2001 م.

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