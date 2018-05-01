موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في ربع نهائي كأس مصر الأربعاء 2/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في ربع نهائي كأس مصر، يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ستُقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة.

يحتل فريق الإنتاج الحربي حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 47 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي.

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الإتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

الأهلي 1/2 الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي 1/1 النصر.

الإنتاج الحربي 1/1 الداخلية.

المصري البورسعيدي 0/0 الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي 1/1 إنبي.

طنطا 2/0 الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي 0/0 سموحة.

وادي دجلة 1/2 الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي 1/2 بتروجيت.

قائمة الزمالك في مباراته أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / أيمن حفني / محمد عنتر / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / معروف يوسف / أحمد توفيق.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

قائمة فريق الإنتاج الحربي في مباراته أمام الزمالك

عامر عامر / أحمد الصعيدي / مؤمن جابر / معاذ الحناوي / محمود رزق / محمد موسى / خالد قمر / عبد الرحمن فاروق / أحمد شديد قناوي / السيد الشبراوي / محمود حمادة / محمد حسين عضل / أحمد شرويدة / موسى دياوارا / إيزي إيميكا / جيمس تيدي / عبد الرحمن بودي / مصطفى الجمل / يوسف علاء.

المدرب: المصري مختار مختار.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / أيمن حفني / معروف يوسف.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

نتائج أخر 7 مباريات بين الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك 0/0 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز، 14 يناير 2018.

الإنتاج الحربي 1/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 9 سبتمبر 2017.

الزمالك 2/1 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز، 15 فبراير 2017.

الإنتاج الحربي 1/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 21 ديسمبر 2016.

الإنتاج الحربي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 3 مارس 2016.

الزمالك 1/2 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز، 31 أكتوبر 2015.

الزمالك 0/3 الإنتاج الحربي / كأس مصر، 27 أكتوبر 2013.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإنتاج الحربي في 9 مباريات سابقة من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الزمالك في مباراتين فقط سابقتين من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي نتيجة 3 مباريات سابقة من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 24 هدفاً في شباك فريق الإنتاج الحربي في آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق الزمالك في آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري عمر السعيد هو هداف فريق الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 45 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل 36 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر في 24 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

لم يعرف فريق الإنتاج الحربي طعم الفوز بلقب كأس مصر في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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