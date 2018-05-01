هل يعود رمضان صبحي للأهلي ؟ وكيل أعماله يُجيب !

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم المصري رمضان صبحي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي عن حقيقة عودة النجم رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل، وذلك بعدما طالب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بضرورة عودته مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد نادر شوقي أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد من جديد مع النجم المصري رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة في ظل حاجة الكابتن حسام البدري إلى خدماته مثلما أكد بنفسه في أكثر من مناسبة سابقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نادر شوقي إلى أن فرصة عودة النجم رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي تكاد تكون منعدمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن رمضان صبحي يرغب في الاستمرار في تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة في ظل صغر سنه.

وعن عرض نادي الوحدة السعودي، أكد نادر شوقي أن رمضان صبحي تلقى بالفعل عرضاً رسمياً من طرف نادي الوحدة السعودي، إلا أن الرفض القاطع كان الجواب النهائي من طرف اللاعب على أي عرض من الدوري السعودي للمحترفين.

أما عن مستقبل اللاعب مع نادي ستوك سيتي، فقد أشار نادر شوقي إلى أن هناك العديد من العروض التي وصلت مؤخراً إلى النجم رمضان صبحي من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم النظر فيها مع نهاية الموسم الحالي وخاصة بعد معرفة مصير نادي ستوك سيتي سواء بالبقاء في البريمرليغ أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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