كلوب يُعلن عن قائمة ليفربول استعداداً لمواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة مضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم غداً الأربعاء في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وشهدت قائمة فريق ليفربول غياب كلاً من الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، إضافة إلى الألماني إيمري تشان والكاميروني جويل ماتيب، وأيضاً الإنجليزي جو جوميز مع العلم بأن جميع هذه الغيابات تأتي بداعي الإصابة.

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وقد جاءت قائمة فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس / سيمون مينيوليه / براد جونز.

خط الدفاع: ناثان كلاين / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون / ألبيرتو مورينو / راجنار كلافان.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / أدم لالانا / وارد / وود / ماسترسون / كاماتشو.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / داني إنجز / سولانكي.

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