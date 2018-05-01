ريال مدريد يصنع التاريخ ويتأهل للمرة الثالثة توالياً لنهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني رسمياً إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي رغم تعادله الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الحادية عشر والدقيقة السادسة والأربعين، فيما سجل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الألماني جوشوا كيميتش في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في الأسبوع.

وبذلك نجح فريق ريال مدريد في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، علماً بأن فريق ريال مدريد فاز باللقب في الموسمين الماضيين توالياً، كما فاز به أيضاً في 3 مناسبات في آخر 4 سنوات.

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