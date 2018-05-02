الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة الترجي بغرامة مالية على كل لاعبي الفريق

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته انطلاقاً من اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمواجهة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ومن جانبه قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية على كل لاعبي فريق الأهلي، وذلك بسبب إقصاء المارد الأحمر من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر في يوم الإثنين الماضي، وجاء ذلك بعد خسارته على يد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وتُعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لفريق الأهلي في ظرف أسبوع واحد فقط، حيث تعرض المارد الأحمر أيضاً إلى الخسارة في مساء يوم الخميس الماضي، وذلك على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن حسن حظ فريق الأهلي أن مباراته أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك لم تكن مؤثرة سوى من الناحية المعنوية فقط لا غير، وخاصة وأن فريق الأهلي سبق وأن فاز بشكل رسمي بلقب الدوري المصري الممتاز منذ شهر مارس الماضي.

وتأمل جماهير النادي الأهلي أن يتعافى الفريق بشكل سريع من الناحية النفسية، وذلك قبل المباراة المنتظرة أمام فريق الترجي الرياضي، علماً بأن هذه المباراة سوف تُقام في مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الأولى في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بجوار أيضاً كلاً من فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

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