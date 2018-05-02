تعرف على ردود أفعال لاعبي ومدرب ريال مدريد بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

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شهد مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي حدثاً تاريخياً وفريداً من نوعه على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى الدور النهائي من عمر المسابقة للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز تاريخي لم ينجح أي فريق في تحقيقه سوى فريق ريال مدريد أيضاً.

وقد جاء تأهل فريق ريال مدريد إلى الدور النهائي للمرة الثالثة على التوالي عقب إقصائه فريق بايرن ميونخ الألماني من الدور نصف النهائي، ليواصل بذلك الفريق الملكي رحلة بحثه عن اللقب الثالث عشر في تاريخه على صعيد المسابقة الأوروبية الأعرق في عالم كرة القدم.

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وعقب نهاية المباراة مباشرة توالت ردود الأفعال السعيدة للغاية من طرف بعض لاعبي فريق ريال مدريد إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي الذي وضع اسمه ضمن لائحة أفضل وأعظم مدربي العالم في الفترة الحالية.

والبداية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أكد الأخير في تصريحات عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً لشبكة قنوات بي إن سبورت أن التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أصبح بمثابة عادة للفريق الملكي على مر التاريخ.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى أن فريقه عانى كثيراً أمام فريق بايرن ميونخ من أجل نيل بطاقة التأهل، مشدداً في الوقت ذاته على أن أهم شئ في نهاية المطاف أن فريقه لم يستسلم وقاتل حتى نال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لا يمكن التقليل نهائياً من الفريق الذي سوف يواجه فريق ريال مدريد في المباراة النهائية، وذلك سواء كان فريق ليفربول الإنجليزي أو حتى فريق روما الإيطالي.

أما نجم المباراة بدون أدنى شك وهو الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد، فقد أكد بدوره أن فريقه يصنع تاريخاً جديداً من خلال الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكوستاريكي كيلور إلى أن فريقه عانى كثيراً من أجل التأهل ولكنه لم يستسلم أيضاً أمام الضغط الهائل لفريق بايرن ميونخ، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأهم هو الوصول إلى كييف وخوض المباراة النهائية في نهاية المطاف.

ومن جانبه أعرب النجم الإسباني لوكاس فاسكيز عن سعادته البالغة بالوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وخاصة وأن التأهل جاء بعد معاناة كبيرة للغاية أمام فريق بايرن ميونخ.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الإسباني لوكاس فاسكيز على أن فريقه كان يعلم جيداً منذ البداية أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق بايرن ميونخ، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعبي الفريق الملكي سوف يبذلون أقصى مجهود لديهم من أجل الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي لإسعاد جماهير النادي الملكي.

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