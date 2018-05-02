لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي عن أسماء طاقم التحكيم، الذي سوف يُدير مباراة فريق الزمالك مع نظيره فريق الإنتاج الحربي في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال كحكم راية، إضافة إلى محمد السعداوي كحكم رابع، وأيضاً طارق سامى ومحمد أبو خاطر كحكم خامس.

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وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأنها سوف تُقام على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً عن أسماء طاقم تحكيم المباراة التي سوف تجمع بين فريق المصري البورسعيدي وبين نظيره فريق إنبي، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

حيث قامت لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد فاروق من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من وائل مصطفى ووائل شعبان كحكم راية، إضافة إلى أيمن النجار كحكم رابع، وأيضاً وليد عبد العزيز وصبحي العمراوي كحكم خامس.

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