مدرب بايرن ميونخ يكشف عن حظوظ ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي

Advertisements

كشف الألماني يوب هاينكس مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر مايو الحالي عن حظوظ فريق ليفربول الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له وتحديداً لصحيفة “أس” الإسبانية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فريق ليفربول لديه الحظ الأوفر من أجل تخطي عقبة فريق روما الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يوب هاينكس على أن فريق ليفربول سوف يكون خصماً صعباً في حالة تأهله إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نهائي المسابقة ليس له أحكام مُسبقة وكل طرف لديه حظوظ متساوية مع الطرف الآخر من أجل الفوز باللقب.

وتأتي هذه التصريحات من المدرب الألماني يوب هاينكس عقب إقصاء فريقه بايرن ميونخ من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك على يد حامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم أمس الثلاثاء أيضاً.

وقد انتهت مباراة يوم أمس الثلاثاء على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

إقرأ أيضاً: لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي