تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي هذه المباراة في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن الفائز من هذه المواجهة سوف يواجه فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في الشهر الحالي أيضاً.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / أيمن حفني / معروف يوسف.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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