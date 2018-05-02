البدري يكشف عن دوافع الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، وذلك أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد الكابتن حسام البدري أن فريق الأهلي سوف يدخل هذه المباراة عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مباريات دور المجموعات تختلف تماماً عن مباراة خروج المغلوب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على ضرورة أن يبدأ فريقه المباراة بطريقة إيجابية، وخاصة وأن فريق الأهلي يسعى في العام الحالي 2018 إلى الفوز من جديد بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما غاب اللقب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ويواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الترجي الرياضي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في إطار الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد أقصى فريق الترجي الرياضي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نسخة العام الماضي 2017، حيث تعادل كلاً من الطرفين في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، إلا أن فريق الأهلي نجح في الفوز في مباراة الإياب على الملعب الأولمبي في رادس بهدفين مقابل هدف واحد.

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