تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وروما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال اليوم

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يترقب العالم بأكمله في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي المباراة الثانية في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك حينما يستقبل فريق روما الإيطالي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، علماً بأن فريق ليفربول كان قد فاز في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ماكسيم غونالونز / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: أوندر / باتريك شيك / إيدين دجيكو.

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