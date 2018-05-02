قرار هام من إدارة الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي الليلة في كأس مصر

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اتخذ قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع في مساء اليوم بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة كأس مصر.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرر مضاعفة مكافآت الفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي، وذلك من أجل تحفيز كل لاعبي فريق الزمالك من أجل تخطي المباريات الثلاث القادمة له في مشواره في المسابقة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك أخطر جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالقرار في صباح اليوم، لكي يُشكل ذلك دافعاً إضافياً لهم من أجل الفوز بلقب كأس مصر، علماً بأن الدافع الأكبر كان هو إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في يوم الإثنين الماضي على يد فريق الأسيوطي سبورت.

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