مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمباراته القادمة أمام الترجي التونسي

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر غيابات بارزة للغاية وخاصة من الناحية الهجومية، حيث قام الكابتن حسام البدري باستبعاد كلاً من المغربي وليد أزارو إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي بداعي الإصابة.

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وجاءت قائمة فريق الأهلي لمباراته القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / صبري رحيل / علي معلول / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / ميدو جابر / وليد سليمان / أحمد حمدي / أحمد حمودي / إسلام محارب / كريم نيدفيد / باكا.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

ويبدأ فريق الأهلي معسكره المغلق انطلاقاً من اليوم الأربعاء استعداداً للمباراة، على أن تُقام المباراة في مساء يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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