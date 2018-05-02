موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس 3/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وأرسنال في الدوري الإسباني والإنجليزي

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة.

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد 0/3 ليفانتي / الدوري الإسباني.

ريال سوسيداد 0/3 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/0 ريال بيتيس / الدوري الإسباني.

أرسنال الإنجليزي 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

ديبورتيفو ألافيس 1/0 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

سيسكا موسكو الروسي 2/2 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نيوكاسل يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد / أرسنال الإنجليزي / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إسبانيول / الدوري الاسباني، 6 مايو 2018.

خيتافي / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني، 12 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إيبار / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

جدول مباريات أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد الإسباني / أرسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

مشوار أتلتيكو مدريد الأوروبي 2018

أتلتيكو مدريد 0/0 روما الإيطالي / الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 2/1 تشيلسي الإنجليزي / الجولة الثانية.

كاراباخ من أذربيجان 0/0 أتلتيكو مدريد / الجولة الثالثة.

أتلتيكو مدريد 1/1 كاراباخ / الجولة الرابعة.

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة.

تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد / الجولة السادسة.

كوبنهاجن الدنماركي 4/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب دور ال32 في الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 0/1 كوبنهاجن / اياب دور ال32.

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / ذهاب ثمن النهائي.

لوكوموتيف موسكو 5/1 أتلتيكو مدريد / إياب ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / ذهاب ربع النهائي.

سبورتينغ لشبونة 0/1 أتلتيكو مدريد / اياب ربع النهائي.

أرسنال الإنجليزي 1/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب نصف النهائي.

مشوار أرسنال في الدوري الأوروبي 2018

ارسنال 1/3 كولن الألماني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

باتي بوريسوف البيلاروسي 4/2 ارسنال / الجولة الثانية.

النجم الأحمر الصربي 1/0 ارسنال / الجولة الثالثة.

أرسنال 0/0 النجم الأحمر / الجولة الرابعة.

كولن 0/1 ارسنال / الجولة الخامسة.

ارسنال 0/6 باتي بوريسوف / الجولة السادسة.

اوسترسوند السويدي 3/0 ارسنال / ذهاب دور ال32.

ارسنال 2/1 اوسترسوند / اياب دور ال32.

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / ذهاب ثمن النهائي.

ارسنال 1/3 ميلان / إياب ثمن النهائي.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو الروسي / ذهاب ربع النهائي.

سيسكا موسكو 2/2 ارسنال / اياب ربع النهائي.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / ذهاب نصف النهائي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني أنخيل كوريا هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الويلزي أرون رامسي هو هداف فريق أرسنال في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 16 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 30 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 11 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 22 مباراة.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 67 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في موسم 2013 / 2014 م.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2003 / 2004 م.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2011 / 2012 م، وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق أتلتيك بيلباو الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في دولة رومانيا.

لم يعرف فريق أرسنال طعم الفوز بلقب الدوري الأوروبي في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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