تعرف على حقيقة عودة جونيور أجايي من الإصابة قبل مباراة الترجي

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي عن طبيعة إصابة النجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في ظل بعض الأنباء التي أشارت إلى احتمالية عودته من الإصابة قبل مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي.

حيث أكد الدكتور خالد محمود أن الأشعة التي أجراها النجم النيجيري جونيور أجايي، قد أثبتت أن اللاعب يُعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مما يجعله بالتالي يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً من أجل تلقي العلاج ومن ثم خوض مرحلة التأهيل تمهيداً لعودته من الإصابة.

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وكان النجم النيجيري جونيور أجايي قد تعرض إلى الإصابة في المباراة الماضية لفريقه أمام فريق الأسيوطي سبورت في مساء يوم الإثنين الماضي، وذلك في المباراة التي خسر فيها المارد الأحمر بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

وبناءً على مدة غياب النيجيري جونيور أجايي عن الملاعب، سوف يُعاني فريق الأهلي من غيابه في مبارياته أمام كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مباراته المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام فريق المصري البورسعيدي.

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