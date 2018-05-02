رد قوي من تركي آل الشيخ على اتهامات جماهير الأهلي له بالتدخل في شئون النادي

Advertisements

أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بياناً رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي، وذلك من أجل الرد على اتهامات العديد من جماهير النادي الأهلي بالتدخل في شؤون النادي.

وقد جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال: “فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعاً أهلاوياً قبل أن أكون رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم”.

Advertisements

كما أضاف أيضاً: “مشاعري ومحبتي تحركني دائماً وسريعاً نحو النادي الأهلي تأكيداً للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية، فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة، حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه، ويأمل سريعاً وضع حلول فقط لا غير، فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب”.

وفي ختام حديثه قال: “وأخيراً أكرر ما كتبت من قبل وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية، ولتكن مباراة الترجي الهامة هي عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقي والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع”.

ويأتي ذلك البيان من طرف المستشار تركي آل الشيخ بعدما هاجمه العديد من جماهير النادي الأهلي منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعدما قام بالإعلان عن استعداده لتغيير الجهاز الفني وأيضاً بعض من لاعبي فريق الأهلي وذلك بمدربين ولاعبين أجانب، مما جعل العديد من جماهير النادي الأهلي يعتبرون الأمر تدخلاً غير مرغوب فيه على الإطلاق في شئون النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: تعرف على حقيقة عودة جونيور أجايي من الإصابة قبل مباراة الترجي