ليفربول يعود بالخسارة من روما ويتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي رسمياً إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته على يد مضيفه فريق روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما سجل أهداف فريق روما في المباراة كلاً من الإنجليزي جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الثانية والخمسين، وأيضاً البلجيكي راجا ناينغولان في الدقيقة السادسة والثمانين والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق ليفربول كان قد فاز في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وبذلك يتأهل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية التي سوف يواجه فيها فريق ريال مدريد على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي.

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