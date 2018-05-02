تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول “صلاح” ضد “رونالدو”

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بات العالم بأكمله والشعب المصري خاصة يتساءل عن موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك بعدما نجح فخر كرة القدم المصرية والعربية في الوصول رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة، ليجد نفسه في مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي منتظر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وتنطلق المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ولا شك أن النهائي سوف يكون تاريخياً للغاية، وخاصة وأنه سوف يجمع بين فريق ريال مدريد حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين وأيضاً صاحب ال12 لقباً سابقا وبين فريق ليفربول الفائز بخمسة ألقاب سابقة في دوري أبطال أوروبا.

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