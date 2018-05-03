عرض مغري من الأهلي لضم لاعب سموحة الصيف المقبل.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بعرضاً مغرياً إلى نادي سموحة من أجل التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عرض مبلغ 10 مليون جنيه مصري، إضافة إلى المدافع محمد نجيب لاعب النادي الأهلي على مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب عبد الله بكري مدافع فريق سموحة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي مصراً على حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي، وذلك في ظل الرغبة الكبيرة لدى الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في تدعيم خطوطه فريقه الخلفية التي تُعتبر من أبرز نقاط ضعف المارد الأحمر.

ومن جانبه رد مجلس إدارة نادي سموحة بشكل سريع على عرض النادي الأهلي، وذلك من خلال رفض مبدأ إجراء صفقة تبادلية بين الناديين مع الحصول على الأموال، حيث اشترط مجلس إدارة نادي سموحة الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري صافي من أجل التخلي عن خدمات المدافع عبدالله بكري عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ولعل ما قد يُشكل عاملاً حاسماً في الصفقة هو اللاعب نفسه عبدالله بكري، والذي يُحاول بدوره أن يضغط بشدة على مجلس إدارة نادي سموحة من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف النادي السكندري عقب نهاية الموسم الحالي دون النظر إلى أي عروض أخرى سوف يتم تقديمها له خلال الصيف المقبل.

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