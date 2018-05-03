الترجي يختتم تحضيراته الليلة استعداداً لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي تحضيراته في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني التونسي خالد بن يحيى، وذلك استعداداً لملاقاة مضيفه فريق الأهلي المصري في مساء يوم غداً الجمعة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المواجهة الأفريقية المرتقبة بين الفريقين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، علماً بأن المجموعة الأولى تضم أيضاً كلاً من فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا، إضافة إلى فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

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ومن المقرر أن يُجري فريق الترجي الرياضي مرانه الختامي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب المباراة وهو ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن بعثة فريق الترجي الرياضي قد وصلت في مساء يوم أمس الأربعاء إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة.

وقد جاءت قائمة فريق الترجي الرياضي التونسي لمباراته أمام فريق الأهلي على النحو التالي:

معز بن شريفية / علي الجمل / سامح الدربالي / محمد أمين المسكيني / حسين الربيع / أيمن بن محمد / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / محمد علي منصر / سعد بقير / أنيس بن حتيرة / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / يوسف البلايلي / بلال الماجري / أدم الرجايبي / هيثم الجويني / ماهر بالصغير.

ويسعى فريق الترجي الرياضي إلى الثأر من فريق الأهلي الذي أقصاه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نسخة العام الماضي 2017، حيث تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما ذهاباً في الإسكندرية، قبل أن ينجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار إياباً في رادس بهدفين مقابل هدف واحد.

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