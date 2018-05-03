ضربة جديدة لطموحات الأهلي قبل انطلاقة مشواره في دوري أبطال أفريقيا

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثالث من شهر مايو الحالي ضربة أخرى موجعة، وذلك قبل انطلاقة مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مساء يوم غداً الجمعة.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن النجم المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي قد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، أي تحديداً لمدة 3 أسابيع كاملة وذلك بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها أمام فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأشعة التي أجراها النجم المغربي وليد أزارو قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وهو ما يعني بالتالي غيابه عن أول مباراتين لفريق الأهلي في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى غيابه أيضاً عن المباراة المؤجلة لفريق الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه يأمل النجم المغربي وليد أزارو أن يتعافى بشكل سريع من هذه الإصابة، وذلك حتى يُعزز آماله في الالتحاق بقائمة منتخب بلاده المغرب في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن القرار النهائي سوف يعود بكل تأكيد إلى الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي.

أما من ناحية فريق الأهلي فقد باتت الآن المشاكل أكبر على الصعيد الهجومي للمارد الأحمر، وخاصة بعدما تأكد أيضاً في يوم أمس الأربعاء غياب النجم النيجيري جونيور أجايي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة أي حتى نهاية الموسم الحالي، وهو ما يُحتم على الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتعويض هذه الغيابات المؤثرة.

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