صحيفة عالمية: محمد صلاح سيكون الخطر الأكبر على ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

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قامت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتسليط الضوء في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن فريق ريال مدريد سوف يكون أمام مهمة صعبة للغاية، وذلك نظراً إلى القوة الهجومية الكبيرة التي تمتع بها فريق ليفربول في الموسم الحالي تحديداً، وخاصة من طرف أبرز لاعب في صفوف فريق الريدز وهو النجم المصري محمد صلاح.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم المصري محمد صلاح سوف يكون هو الخطر الأكبر على الفريق الملكي في المباراة النهائية، وذلك لما قدمه من عطاء غزير ومستويات أكثر من رائعة طوال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول، مما جعله مرشحاً رئيسياً لمنافسة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي 2018.

وقد أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم المصري محمد صلاح نجح في تسجيل 43 هدفاً لوحده لمصلحة فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن 10 أهداف منهما جاءت في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي يُحتم بالتالي على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاحتوائه داخل أرض الملعب، وخاصة في ظل المشاكل الدفاعية الكثيرة التي عانى منها فريق ريال مدريد طوال الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

وفي ختام حديثها عن المباراة أكدت الصحيفة أيضاً أن المباراة النهائية سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة إلى كلاً من الفريقين، وخاصة في ظل سعي كلاهما لإنقاذ الموسم بعد خسارة جميع الألقاب الأخرى، علماً بأن الضغوطات سوف تكون أكبر بدون أدنى شك على لاعبي فريق ليفربول نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الملكي في مثل هذه المناسبات وتحديداً الجيل الحالي.

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