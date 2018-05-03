موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي الجمعة 4/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق برايتون نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر مايو الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 77 نقطة.

يحتل فريق برايتون حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 37 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 2/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق برايتون الموسم الحالي

إيفرتون 0/2 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون 2/0 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون 1/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/3 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 0/0 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

برايتون / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مايو 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / خوان ماتا / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

نتائج أخر 7 مباريات بين مانشستر يونايتد وبرايتون

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 17 مارس 2018.

مانشستر يونايتد 0/1 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 نوفمبر 2017.

مانشستر يونايتد 1/1 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 مارس 1983.

برايتون 0/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 نوفمبر 1982.

برايتون 1/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 24 أبريل 1982.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 نوفمبر 1981.

مانشستر يونايتد 1/2 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 يناير 1981.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برايتون في 7 مباريات سابقة من أصل آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برايتون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد في مباراة واحدة فقط سابقة من أصل آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على مستةى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون نتيجة مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 15 هدفاً في شباك فريق برايتون في آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برايتون في تسجيل 4 أهداف فقط لا غير في شباك فريق مانشستر يونايتد في آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جلين موراي هو هداف فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني باسكال غروث هو أفضل صانع ألعاب في فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 67 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق برايتون في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 47 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في موسم 2012 / 2013 م.

لم يعرف فريق برايتون طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة على الإطلاق طوال تاريخه.

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